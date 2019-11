Oleg Sokolov, 63 anni, storico russo tra i massimi esperti di Napoleone, è stato arrestato in Russia per l'omicidio della sua compagna, la 24enne Anastassia Echtchenko, ex studentessa del professore che con lui condivideva la passione per la storia. L’uomo è stato ripescato ubriaco e vestito da Napoleone nelle gelide acque del fiume Moika. All’interno dello zaino che indossava sono state ritrovate le due braccia di una donna. La polizia ha trovato poi il resto del corpo nell'appartamento che Sokolov condivideva con la sua compagna.

L'uomo ha confessato l'omicidio

Dopo il ricovero in ospedale per ipotermia, Sokolov è stato interrogato e ha confessato l'omicidio, avvenuto al culmine di un litigio. L'uomo aveva poi tentato di disfarsi del corpo, tagliandolo a pezzi, e proprio nel tentativo di occultarne delle parti era caduto nelle acque del fiume. L'uomo, docente all'Università di San Pietroburgo, in passato è stato insignito in Francia della Legion d'onore per i suoi meriti accademici.