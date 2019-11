Un giovane palestinese di 22 anni è rimasto ucciso dal fuoco dei militari israeliani durante gli incidenti avvenuti nel campo profughi di al-Arrub, presso Hebron, in Cisgiordania. Lo riferiscono alcuni media palestinesi. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta nei confronti di alcuni militari della brigata coinvolta.

Israele apre un'inchiesta

Israele riferisce che i suoi soldati hanno sparato alcuni colpi in alto per reagire al lancio di almeno una bottiglia incendiaria, dopo essere rimasti bloccati in un vicolo. Nella giornata in cui i palestinesi ricordano il quindicesimo anniversario della morte del loro leader storico Yasser Arafat, diversi scontri sono scoppiati in altri campi profughi in diverse località della Cisgiordania.