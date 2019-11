Un giorno di festa allo zoo di Praga per la nascita di un esemplare di pinguino di Humboldt, una specie originaria del Cile costiero e del Perù. Da oltre tre anni ogni tentativo di covata era andato fallito come confermato da Antonin Vaidl, il curatore degli uccelli nello zoo di Praga: "In passato, l'allevamento non ha avuto successo. L'ultimo pinguino che abbiamo allevato è stato tre anni fa nel 2016. È stata una delle prime uova a essere fecondata e cova un pinguino, quindi apprezziamo un po 'questo bambino. Anche se molti zoo in Europa e nel mondo stanno allevando pinguini, per noi è promettente che possiamo ricominciare la colonia". I pinguini di Humboldt possono vivere fino a 20 anni in cattività, pesare circa quattro chilogrammi (8,8 libbre) e sopportare da 56 a 70 centimetri quando sono completamente cresciuti.