Quel dito medio puntato verso il cielo, ma chiaramente rivolto a Donald Trump, due anni fa aveva fatto il giro del mondo, dando a Juli Briskman un'effimera popolarità ma privandola del suo impiego presso l'azienda di comunicazione che l'aveva assunta sei mesi prima. Da due giorni invece la donna siede nel Consiglio delle autorità di vigilanza della contea di Loudoun, in Virginia, dove è appena stata eletta. Nelle file del partito democratico, naturalmente.

Uno scatto di rabbia

La foto che l'aveva resa famosa risale al 28 ottobre del 2017, quando la donna, in sella alla sua bici, aveva incrociato il corteo presidenziale e aveva scelto il linguaggio dei gesti per manifestare tutta la sua contrarietà alle politiche di Trump. La scena non era sfuggita a un fotografo, e dopo la pubblicazione era rimbalzata sui social network: era stata la stessa Briskman a condividere l'istantanea sul proprio profilo Facebook.

Il licenziamento e la rivincita

L'improvvisa popolarità si è rivelata però un'arma a doppio taglio: la scena non era sfuggita alla Akima, società di marketing e comunicazione che aveva anche il governo tra i suoi committenti, e la Briskman tra i suoi dipendenti. E così era scattato il licenziamento in tronco, per violazione del codice di condotta, anche se la donna era ripresa di spalle e non mostrava alcun segno di riconoscimento che potesse associarla all'azienda. Ora è arrivata la rivincita. Una doppia beffa per Trump perché avvenuta in uno Stato, la Virginia, dove i repubblicani hanno appena perso il controllo del parlamento nel Super Tuesday elettorale.