Sir Lindsay Hoyle è il nuovo speaker della Camera dei Comuni britannica. Labour, è stato eletto al quarto scrutinio con 325 voti e succederà al Tory John Bercow, che gli lascia il posto dopo 10 anni in carica. Hoyle era vice speaker dal 2010 e ha già avuto modo di mostrare le sue doti in Aula. 62 anni, eletto in un collegio pro Brexit, è noto per essere un ammiratore di lady Diana.

Un mandato brevissimo in attesa di riconferma

Nelle ultime votazioni il nuovo speaker della Camera dei Comuni ha eliminato prima l’altra vice speaker uscente, la conservatrice dame Eleanor Laing, e poi il deputato laburista Chris Bryant, ex pastore anglicano entrato in Parlamento dopo aver lasciato l'abito ecclesiastico e aver dichiarato la propria omosessualità. La sua vittoria però avrà al momento vita breve, perché la Camera verrà sciolta già domani in vista delle elezioni del 12 dicembre. Tuttavia, secondo una prassi di cortesia istituzionale, avrà il vantaggio di poter venire rieletto deputato nel suo collegio da indipendente, senza concorrenti, e di poter essere candidato naturale alla propria conferma nella futura assemblea.

Una figura imparziale

Lindsay Hoyle, 62 anni, è sei anni più vecchio del predecessore Bercow, e da molti è considerato una figura di garanzia. Nell’omaggio di rito lo stesso premier Boris Johnson ne ha sottolineato "l'imparzialità". Calorosi anche i saluti del leader dell'opposizione Jeremy Corbyn e anche di diversi esponenti degli altri partiti minori. Deputato dal 1997, è sempre stato eletto nel collegio della sua contea, il Lancashire, nell'Inghilterra nord-occidentale. Laburista di famiglia: anche suo padre Doug è stato membro della Camera dei Comuni e ora 90enne è passato a quella dei Lord. Tra gli scontri politici del suo passato si ricordano quelli con l'allora premier Tony Blair, a cui contestava l'introduzione delle rette universitarie e l'espansione dell'istruzione a pagamento nel negli anni Novanta.

Lindsay Hoyle (Foto: Fotogramma)

Brexit, il titolo di "Sir" e lady D

Anche se per prudenza istituzionale non ha mai espresso la sua posizione sulla Brexit, è certo che gli elettori del suo collegio sono in maggioranza pro Leave. Occorre chiamarlo "Sir", perché nel 2018 ha ricevuto il titolo di cavaliere dalla Regina. È noto per l’ammirazione che ha più volte espresso nei confronti della principessa Diana. Dopo la sua morte fu lui a proporre l'intitolazione di un ospedale o dell'aeroporto londinese di Heathrow: proposta che non venne accolta.

Vita privata

Sir Hoyle si è sposato la prima volta con Lynda Anne Fowler, dalla quale ha divorziato nel 1982. Poi nel 1993 il matrimonio con Catherine Swindley. Ha avuto due figlie: la più piccola, nata nel 1989 da una relazione con Miriam Lewis (allora avversaria politica e consigliera locale Tory nella sua stessa contea) è morta all’età di 28 anni. Proprio a lei Lindsay Hoyle ha scelto di dedicare, commosso, alcune parole nel suo primo intervento dallo scranno.