Ha i tratti quasi del film d'azione il furto messo in atto da ignoti nella cattedrale di Oloron-Sainte-Marie, nei Pirenei francesi, nella notte del 3 novembre. Utilizzando un'auto come ariete per sfondare il portale, il gruppo di ladri è riuscito a introdursi nella chiesa poco distante da Lourdes - patrimonio mondiale Unesco perché situata lungo il Cammino di Santiago di Compostela - e a portare via parte del suo tesoro: oggetti di oreficeria, un calice e un ostensorio.

Tronco d'albero montato sull'auto per sfondare portale

Per entrare nella chiesa i ladri avevano legato un tronco d'albero davanti alla loro auto, utilizzata per scagliarsi contro il portone di ingresso. Inoltre, per portare via la refurtiva, avevano rotto alcune vetrate. Ma sono stati interrotti dalla polizia - chiamata da alcuni residenti della zona - durante il furto e hanno dovuto lasciare sul posto alcuni oggetti, oltre all'auto.