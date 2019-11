A Lima, in Perù, centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro la corrida più importante del Paese. Molti quelli scesi per le strade intorno all'arena per creare confusione e disturbare l'evento. I manifestanti chiedono lo stop ad uno sport violento che fa soffrire gli animali e mette a rischio la vita dei toreri.

Le origini

La corrida è stata portata in Sud America dagli spagnoli e dai portoghesi, anche se in alcune città della Spagna e del Portogallo è ancora vietata dalla legge.