I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio che è divampato e ha distrutto gran parte del Pocono Manor Resort, un albergo costruito nel 1902, che è stato inserito nel Registro Nazionale dei luoghi storici d'America.

Tutti salvi

Per fortuna non c'è stato alcun ferito perché gli ospiti che erano nelle 25 stanze occupate sono stati prontamente evacuati. Ancora sconosciute le cause delle fiamme che sono divampate nella sala da pranzo per poi propagarsi nelle altre stanze.

Soluzioni alternative per gli ospiti

Per limitare i disagi, la direzione dell'albergo ha trovato soluzioni alternative, nelle diverse proprietà, per gli ospiti di una notte, nonché i gruppi e le coppie in viaggio di nozze che avevano prenotato in questo mese.