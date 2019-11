"Ci sono poche volte nella storia dell'uomo in cui le voci si amplificato in momenti così importanti e in modo così rivoluzionari - ma Greta Thunberg (CHI È - LA FOTOSTORIA) è diventata un leader del nostro tempo". Inizia così il lungo post di Facebook con cui Leonardo di Caprio, 44 anni, attore e attivista ambientale, ha voluto condividere con i suoi sedici milioni di follower la notizia dell'incontro con l'ideatrice dei Fridays for Future, immortalata in due scatti durante la sua visita negli Stati Uniti.

"Sono ottimista per il futuro"

"La storia ci giudica per quello che facciamo oggi per contribuire a garantire che le generazioni future possano godere dello stesso pianeta vivibile che abbiamo così chiaramente dato per scontato" - continua poi il premio Oscar -.Spero che il messaggio di Greta sia una sveglia ai leader mondiali di tutto il mondo, che il tempo dell'inerzia sia finito. È a causa di Greta se ci sono giovani attivisti ovunque, sono ottimista su ciò che il futuro racchiude per noi".

"Un onore passare del tempo con lei"

Nelle due foto postate da di Caprio, si vedono i due sorridenti. "È stato un onore passare del tempo con Greta - ha concluso di Caprio - Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro, nella speranza di garantire un futuro più luminoso per il nostro pianeta".