Arkansas, cerbiatto sfonda la porta a vetri del negozio. VIDEO

Un cerbiatto ha fatto irruzione in un salone di bellezza in Arkansas, negli Stati Uniti, fracassandone la porta a vetri. La commessa, spaventata dal rumore, si è messa a gridare quando ha visto l’animale che ha iniziato ad aggirarsi disorientato per il negozio ed è corsa in strada in cerca di aiuto.

Le immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza

La donna stava giusto mettendo in ordine l’Angel Eye Brow Threading and Waxing Spa, il salone di bellezza dove lavora a Pine Bluff. Come si vede nel video di Storyful, appena si è spostata nella stanza accanto ha sentito lo schianto e il rumore dei vetri rotti che cadevano a terra. Quando si è affacciata ha visto l’animale balzato all’interno del negozio e ha cominciato a gridare terrorizzata. Le immagini sono state registrate da una videocamera di sorveglianza, che mostra come un passante sia poi entrato all’interno per cercare di far uscire l’animale.