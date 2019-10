Essendo un agente della Swat non poteva che calarsi dal tetto. Ma non lo ha fatto per un’operazione di polizia: la sua missione era dare il sorriso ai bambini dell’Ospedale di Toledo, in Ohio, sotto le sembianze di Batman. Non un giorno a caso ma in occasione della festa di Halloween.

L'intervento dell''Agente Batman'

L’agente della Special Weapons And Tactics locale ha messo un’imbragatura sopra il costume dell’uomo pipistrello e ha sorpreso i piccoli pazienti calandosi dal tetto con un cavo. Nel video, diffuso da Storyful, si vedono i bambini che non credono ai loro occhi. “Per il sesto anno di fila, i membri della Swat si sono calati dal tetto dell’ospedale per bambini indossando il costume di un loro amato supereroe” dicono dall’Ospedale Pediatrico di Toledo. “Dopo la sorpresa, l’“Agente Batman” è entrato nell’ospedale per salutare i bambini e fare foto con loro”.