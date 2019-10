È molto probabile che, per questo Halloween, la sfida per le migliori luminarie del vicinato l’abbia vinta Tom BetGeorge. Nella cittadina di Tracey, in California, l’uomo ha messo su un vero e proprio spettacolo con in un complicato sistema di lucine multicolore che si muovono a ritmo di musica.

Una vera e propria installazione artistica

Le luminarie formano lapidi, zucche parlanti e ragni giganti. Il video di BetGeorge, che pubblica ogni anno su YouTube le sue creazioni, è su internet per una buona causa. Come ha fatto sapere il proprietario a Storyful, la piattaforma che ha diffuso il video, le donazioni ricevute durante il piccolo spettacolo andranno al McHenry House, il rifugio per senzatetto della città californiana. La musica che si sente nel video è stata aggiunta per motivi di copyright ma nell’idea originale le luci si muovevano a ritmo del brano nu metal “Chop Suey!” dei System Of A Down.