New York mette al bando il foie gras. Dal 2022 la vendita della specialità della cucina francese sarà vietata. Troppo crudele la pratica utilizzata per ingrassare a forza, tramite un tubo, anatre e oche e renderne più grasso e gelatinoso il fegato. Il divieto è sancito da una legge approvata ieri dal consiglio comunale che prevede multe fino a 2000 dollari per chi trasgredisce.

Protestano rivenditori e ristoranti

La misura ha scatenato le proteste di rivenditori e ristoratori che accusano le autorità cittadine di scelte eccessive e radicali: in molti sui media e sui social si chiedono provocatoriamente se di questo passo i prossimi prodotti a cadere sotto la scure del divieto saranno gli hamburger o la vendita in generale di carne o pesce.

A rischio centinaia di posti di lavoro

Ma a tremare sono soprattutto le due aziende fuori dalla Grande Mela che sono i primi produttori di foie gras negli Stati Uniti e che hanno in New York il loro primo mercato. In ballo c'è il loro futuro e quello di centinaia di lavoratori impegnati nei diversi stadi del processo produttivo, a partire dall'allevamento di circa 350 mila tra anatre ed oche all'anno. Lo spettro della chiusura per la Hudson Valley Foie Gras e per la La Belle Farm preoccupa soprattutto molti lavoratori immigrati.

I divieti nel resto degli Usa

New York non è la prima città americana a vietare il foie gras. Nel 2006 ci ha provato anche Chicago per poi tornare indietro due anni dopo: “L’ordinanza più stupida nella storia della città”, l’aveva definita l’allora sindaco Richard Daley. Un bando esiste anche in California dal 2012. I produttori di foie gras avevano presentato un ricorso alla Corte Suprema che però lo ha respinto lo scorso gennaio.