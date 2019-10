Prima donna sindaco di Bogotà e prima donna omosessuale al municipio di una grande città latinoamericana. Con la vittoria di Claudia Lopez alle amministrative, la capitale della Colombia vede raggiunti i due storici primati.

La conquista del municipio

Correva con il partito Alianza Verde, giovane formazione socialdemocratica e ambientalista, con cui ha conquistato il 35% dei voti. Esce sconfitto invece Carlos Fernando Galan, il candidato di destra. Ex senatrice e vice-presidente, Claudia Lopez ha subito promesso più agenti di polizia in strada per aumentare la sicurezza, di combattere il lavoro minorile e la gravidanza adolescenziale. Tra le proposte, anche l’ampliamento delle opportunità educative per gli adulti over 45. Le elezioni si sono caratterizzate per l’assenza di tensioni, come confermato da Juan Carlos Galindo, capo del Registro dello Stato Civile di Bogotà: "Sono state le elezioni territoriali più pacifiche degli ultimi anni, i colombiani sono stati in grado di votare in tutti i seggi elettorali".