Usa, sparatoria in Texas: uccise almeno due persone

Almeno due persone sono morte e dodici sarebbero rimaste ferite in una sparatoria in Texas, negli Usa. Un uomo ha cominciato a sparare in una sala di Greenville, poco fuori Dallas, dove si stava tenendo una festa per gli studenti del Texas A&M Commerce. A riportare la notizia è stato un giornalista americano, Jason Whitely, su Twitter, citato anche da Fox News.

La sparatoria nella notte

Nel post di Whitely si legge che la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, ma sono ancora sconosciute le cause. È probabile che l'uomo che ha aperto il fuoco abbia utilizzato un fucile calibro 227. La tragedia è avvenuta nella contea di Hunt, un'ora a est di Dallas. Un giornalista della Cbs 11 News, J.D. Miles, ha pubblicato su Twitter una foto del locale in cui si stava tenendo la festa e aggiunto che sul posto sono arrivate numerose ambulanze ed elicotteri di soccorso.