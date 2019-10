Una grande festa insieme ad altre coppie di gemelli per celebrare il loro centesimo compleanno. Il 17 ottobre hanno compiuto un secolo le gemelle francesi Marie Lemarie e Genevieve Bouligand e, per l’occasione, i loro familiari e gli impiegati della casa di riposo Saint-Joseph hanno deciso di organizzare loro un “secondo compleanno” invitando tutti i gemelli della piccola città francese occidentale di Fay-de-Bretagne.

La festa

Le due sorelle sono nate proprio a Fay-de-Bretagne nel 1919. Alla festa, il 26 ottobre, i gemelli 50enni Pascal e Laurent Lesauvage hanno detto di essere felici e orgogliosi di partecipare all'evento e che è "straordinario" che Lemarie e Bouligand vivano di nuovo insieme dopo tutti questi anni. "Cento anni sono il sogno fintanto che hai la tua salute e stai insieme (al tuo gemello) e sei sano di mente, il che è il loro caso e sono incredibilmente fortunate", ha detto Pascal Lesauvage.

“In Bretagna ci sono più gemelli”

Ma il compleanno delle due gemelle centenarie non è stato l’unico raduno di gemelli dell’anno in Bretagna dove, secondo Alain Launay - fondatore dell'annuale festival nella regione - “c'è una proporzione di gemelli che è probabilmente più significativa che altrove (in Francia). Voglio dire, non sappiamo quanti ce ne siano altrove, ma ce ne sono molti in Bretagna, molti, molti. E ne sono la prova tutti i gemelli che vedete il 15 agosto a Pleucadeuc (sede del festival dei gemelli), provengono principalmente dalla Bretagna o dall'ovest".