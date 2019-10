Thomas Alexander,66 anni, era un cacciatore esperto. Ma questo non gli è bastato a sconfiggere l'astuzia animale di un cervo che pensava di aver ucciso durante una battuta di caccia a Yelville, lo scorso martedì 22 ottobre. Come riporta il Washington Post, l'uomo è stato ferito a morte dall'animale che, dopo essere finito a terra, ha "atteso" il suo killer prima di rialzarsi e incornarlo, uccidendolo.

Un altro cacciatore: "Forse ha commesso degli errori"

Keith Stephens, dell’Arkansas Game and Fish Commission, ha raccontato l'accaduto al giornale, spiegando che "forse Thomas non ha aspettato i 30 minuti necessari prima di avvicinarsi al cervo, per assicurarsi che fosse morto". L'animale, come hanno potuto constatare i soccorsi, ha inferto all'uomo diverse cornate, comportamento che lascia pensare fosse stato colpito da poco, quindi ancora in forze. "Durante i corsi di formazione spieghiamo anche di avvicinarsi agli animali da dietro - ha poi proseguito Stephens - In modo tale da avere qualche secondo in più se si rende necessaria la fuga". Forse qualcuno di questi errori sono stati fatali ad Alexander.