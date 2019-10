Un italiano di 57 anni è stato ucciso in Repubblica Dominicana. L'uomo, un imprenditore valtellinese, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era in auto con la moglie, rimasta invece illesa. La polizia locale sta procedendo alle indagini sul movente dell'omicidio e sta interrogando un altro connazionale, che sarebbe il socio in affari della vittima.

L'imprenditore affiancato da due auto

Al momento del delitto l'italiano era al volante della sua auto con la moglie dominicana Jennifer e stava andando in uno dei suoi negozi, quando la macchina è stata affiancata da altre due vetture dalle quali sono stati sparati i colpi di arma da fuoco. L'italiano fermato dalla polizia, come riportano i media locali, avrebbe 42 anni e figura, insieme alla vittima, come titolare della "Inmobiliaria C.N." di Boca Chica.

L'ambasciata in contatto con i famigliari dell'imprenditore

Intanto, fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo sta seguendo con la massima attenzione il caso e che si è già messa in contatto con i famigliari dell'imprenditore ucciso per prestare ogni possibile assistenza.

Secondo italiano ucciso in pochi giorni

A Boca Chica si tratta del secondo delitto di un italiano in pochi giorni. Il 13 ottobre, nella città, era stato ucciso Piero Testori, un settantenne originario del sassarese. Il suo corpo era stato trovato in casa, legato. L'omicidio era stato successivamente confessato da una ventiquattrenne con cui l'uomo avrebbe avuto una relazione.

Data ultima modifica 20 ottobre 2019 ore 17:44