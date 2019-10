Le manifestazioni indipendentiste in Spagna (PERCHE' SI PROTESTA) non si fermano, e da Barcellona - cuore della Catalogna - si spostano nella capitale Madrid. Lì, durante una protesta, alcuni dimostranti sono stati caricati e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Al corteo partecipavano circa 4mila persone. La Polizia avrebbe caricato alcuni di loro nella zona di Callao, nella serata di sabato 19 ottobre. La marcia era partita intorno alle 18 da Atocha ed era diretta a Puerta del Sol, nel cuore della città.

Caos continuo a Barcellona

Intanto a Barcellona, nel sesto giorno consecutivo di proteste, le manifestazioni sono andate avanti tra tensioni e scontri. I Mossos sono rimasti schierati, pronti ad intervenire. Molti blindati della polizia e agenti in assetto antisommossa sono rimasti dispiegati nelle aree delle proteste, anche per via di alcuni gruppi più radicali che starebbero cercando di infiltrarsi all'interno della manifestazione pacifica. Una folla si era riunita, nel pomeriggio di sabato, dinanzi alla sede del Tribunale superiore di giustizia per denunciare la violenza della polizia e reclamare la libertà dei leader indipendentisti detenuti. Negli ultimi giorni di violenze ci sono stati, in tutta la Catalogna, 83 arresti e 182 ferimenti.