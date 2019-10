Oltre mezzo milione di persone sono scese in piazza a Barcellona in un'imponente manifestazione nel quinto giorno di proteste contro la condanna al carcere dei leader separatisti catalani (I MOTIVI). Diverse strade sono state bloccate, voli cancellati, e il centro di Barcellona è stato completamente paralizzato. La manifestazione è stata convocata insieme a uno sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali indipendentiste che ha fermato la Catalogna (FOTO). In piazza a Barcellona non sono mancati disordini e scontri, con cariche della polizia e arresti. Le proteste si ripercuotono anche sul calcio spagnolo: è stato deciso il rinvio della partita Barcellona-Real Madrid prevista per il 26 ottobre.

Scontri e disordini

I disordini sono scoppiati nella via Laietana, davanti al quartier generale della polizia locale, dove si sono visti lanci di oggetti di ogni genere: biglie di acciaio, pietre, e addirittura c'è chi si è messo a scagliare transenne in metallo. Cassonetti sono stati incendiati e trascinati in mezzo alla strada a fare da barricate. Alcuni cartelli stradali sono stati segati via. La polizia in tenuta antisommossa ha risposto con delle cariche per disperdere i violenti e ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I Mossos de Esquadra hanno arrestato almeno tre manifestanti, due dei quali minorenni, e hanno segnalato su Twitter che si stanno verificando "atti di vandalismo molto gravi" con "diversi incendi ancora attivi", invitando la popolazione, per sicurezza, a non avvicinarsi all'area.

Secondo la polizia oltre mezzo milione di manifestanti

Gruppi di manifestanti indipendentisti hanno bloccato diverse strade sin dalle prime ore della mattina: tra le strade interrotte anche quella alla frontiera con la Francia, chiusa in entrambi i sensi. La Guardia urbana, la polizia municipale, di Barcellona ha parlato di oltre mezzo milione di manifestanti (525.000) che hanno partecipato alla protesta, mentre 46 voli in partenza dalla città sono stati cancellati. Nel centro chiuse anche stazioni della metropolitana. Esulta per la grande partecipazione il presidente della Generalitat catalana Quim Torra: "La marcia per la libertà ha riempito il Paese! Vinceremo e andremo avanti".

Torra: "Chiuderemo questa legislatura con l’indipendenza"

Parlando al parlamento catalano, Torra - che ieri ha condannato le manifestazioni violente - ha spiegato che la condanna dei leader separatisti non fermerà la sua amministrazione. "Torneremo alle urne di nuovo sull'autodeterminazione. Se tutti i partiti e i gruppi lavorano per renderlo possibile, chiuderemo questa legislatura con l'indipendenza", ha annunciato.

97 arresti e 194 poliziotti feriti dall'inizio delle proteste

Il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha aggiornato a 97 il numero delle persone arrestate dall'inizio delle proteste. Secondo i dati del ministero, inoltre, 194 agenti dei Mossos d'Esquadra e della polizia nazionale sono stati feriti negli scontri con i manifestanti.

Rinviata Barcellona-Real Madrid

Intanto è stato deciso che Barcellona-Real Madrid non si giocherà il prossimo 26 ottobre. La federcalcio spagnola, dopo la riunione del comitato delle competizioni, ha ufficializzato il rinvio del "clasico" della Liga per ragioni di sicurezza alla luce degli scontri di questi giorni nella città catalana. I due club dovranno trovare un accordo per fissare la nuova data entro lunedì prossimo. Se le due società - fa sapere la federazione iberica - non riusciranno a farlo, sarà la stessa Rfef a determinare il giorno in cui si giocherà il match.

Data ultima modifica 18 ottobre 2019 ore 20:05