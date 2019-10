Una sfida a colpi di flessioni. Protagonisti un agente addetto alla sicurezza dell’aeroporto di Phoenix e, soprattutto, una infermiera di 84 anni. La scena, pubblicata su Facebook, è stata rilanciata anche da Storyful.

Il tenente colonnello Maggie DeSanti, 84 anni, in passato è stata in Vietnam per occuparsi dei soldati feriti. Ha sfidato l’agente della Transportation Security Administration a fare 10 flessioni poco prima di imbarcarsi per un volo di Honor Flight, l’organizzazione no profit che si occupa di accompagnare in visita a Washington i veterani dell’esercito.