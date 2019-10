Un uomo cade, probabilmente svenuto o per un malore, e finisce addosso a una donna, che sul ciglio della banchina stava aspettando l'arrivo del treno metropolitano: la donna finisce giù, sul binario, pochi attimi prima dell'arrivo del treno. E' successo a Buenos Aires, e per la donna sarebbe finita molto male se tutte le altre persone in attesa del treno non fossero riuscite a evitare il peggio. invece, come documenta questo video, la storia è a lieto fine: gli altri passeggeri, infatti, sbracciandosi e facendo rumore, sono riusciti ad avvisare il conducente del treno il quale, prontamente, ha frenato in tempo per riuscire a non investire la donna.