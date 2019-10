Johnson, fiducioso voto Parlamento; non ci sono ragioni per altro rinvio

"Sono molto fiducioso che quando i miei collegi in Parlamento studieranno l'accordo, vorranno votare a favore sabato e nei giorni successivi". Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, parlando in conferenza stampa al termine della sessione Brexit del Vertice europeo. "Questi tre anni e mezzo non sono stati un'esperienza facile per il Regno Unito. E' stato lungo, doloroso, divisivo. Ora è il momento per il paese di unirsi. E' il momento per i nostri parlamentari di unirsi e realizzare la Brexit, non ci sono ragioni per altri rinvii".