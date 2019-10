“C’è nessuno? Fatemi uscire, qui è tutto buio!”. La voce è quella del veterano irlandese Shay Bradley e viene dall’interno della sua bara, durante il suo funerale. Non è un tragico errore di sepoltura ma uno scherzo voluto dal “protagonista” della cerimonia. La voce era stata già registrata in vita dall’uomo ed è bastato schiacciare il tasto play per l’estremo saluto. Bradley ha scelto di andarsene così, tra le risate di parenti e amici che, da come si intuisce dal video, sapevano già della trovata e sono scoppiati tutti a ridere.

Il funerale goliardico

Il singolare funerale del veterano delle Irish Defence Force si è svolto al cimitero di Kilmanagh, vicino alla città di Kilkenny, in Irlanda. “Dove sono? È un prete quello che sento?” continua la voce, risate e anche lacrime di chi gli è stato vicino fino alla fine. La figlia Andrea gli ha dedicato queste parole su Twitter: “Era il suo ultimo desiderio, voleva che facessimo ascoltare la registrazione durante il suo funerale. Che uomo, è riuscito a farci ridere mentre eravamo tutti tristi…Era un grand’uomo”.

Il successo del video

Il video della cerimonia e la storia di Bradley hanno raggiunto migliaia di persone in tutto il mondo. Il video è stato condiviso su Facebook dai veterani delle Irish Defence Forces, che dopo le dovute condoglianze hanno aggiunto: “È la differenza tra lo humor dei militari e quello dei civili, è molto semplice e molto nero. Questo video lo dimostra”. Come ci ha insegnato il finale del film Amici miei di Mario Monicelli, perfino un funerale può trasformarsi in un’occasione per prendersi un po’ meno sul serio e per strappare un sorriso a chi sta attorno a noi.