Un assist niente meno che dal...Papa. "Fortunati e altamenti favoriti. Non possiamo perdere dopo questo", ha twittato l'account della New Orleans Saints, squadra della National Football League americana. Il riferimento scherzoso è a un altro tweet, arrivato niente meno che da Papa Francesco, che dal suo profilo inglese aveva cinguettato: "Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession". Un richiamo a celebrare "i nuovi Santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori" ma che, per una svista, ha finito per contenere il simbolo proprio della squadra di footbal americana: in inglese l'hashtag Saints, inserito nel tweet di Bergoglio, richiama infatti proprio a quella squadra. Un particolare sfuggito al team di comunicazione social del pontefice ma non, giustamente, al club, che - è il caso di dirlo - ha colto la palla al balzo.