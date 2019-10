Halloween si avvicina e così streghe e stregoni si allenano pagaiando alle isole Keys, in Florida. Per celebrare la luna piena di ottobre, un gruppo di “stand-up paddlers” con cappelli e mantelli, a bordo dei sup e muniti non di scope ma di remi, si è dato appuntamento a largo di Marathon per questa spaventosa manifestazione.

Dal Crane Point Museum al Faro Blanco per il tramonto

Partiti dal Crane Point Museum & Nature Center, hanno remato lungo la costa con diverse soste per bere e permettere agli spettatori di fare foto e video. Meta finale il Faro Blanco Resort, raggiunto con la luce suggestiva del tramonto. L’idea nasce da una storica abitante delle Florida Keys che ha lanciato l’iniziativa su Facebook. Lo stand-up paddle e il kayak sono attività molto popolari tra gli abitanti di questo famossissimo arcipelago.