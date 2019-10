È un’invasione di campo che non capita spesso quella avvenuta lo scorso 9 ottobre a Churchill, in Canada. Un orso polare è entrato attraverso una grata in un campo da baseball nel centro della cittadina della provincia di Manitoba. Nel video d girato da Danielle Daley, residente nella cittadina, e poi diffuso da Storyful. si vede l’animale, un esemplare femmina di 200 chili, attraversare indisturbata il terreno di gioco.

Il recupero dell’animale

Il Conservation officer Bob Windsor, che si è occupato del recupero, ha detto ai microfoni della CBC: “Abbiamo ricevuto una chiamata sulla presenza dell’orso in città, cosa non comune. Di solito, gli orsi che arrivano in città lo fanno di notte, e vengono avvistati prima di raggiungere il centro abitato”. Il numero di cancelli intorno al campo da baseball ha reso difficile la cattura tanto che Windsor e colleghi hanno deciso di colpirlo con un proiettile di gomma con del sonnifero per evitare che l’inseguimento lo spingesse tra i passanti. È stato poi portato lontano dal centro abitato, nella baia di Hudson, dove potrà cacciare le foche una volta che lo specchio d'acqua si sarà ghiacciato.