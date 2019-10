Dei volontari che si occupano della salvaguardia degli animali sono intervenuti a Bristol, in Inghilterra, dove una volpe era rimasta incastrata con la testa in uno pneumatico. L’operazione di salvataggio è stata immortalata in un video, pubblicato da Storyful, nel quale si vede l’animale, poi soprannominato “Michelin”, che viene estratto con cautela dalla gomma.

L’operazione di salvataggio

Il personale della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) del Bristol Animal Rescue Centre è intervenuto dopo che il personale di un centro di stoccaggio ha trovato la volpe. "Era incastrata e non volevo ferirla provando a estrarla lì, quindi abbiamo portato tutta la gomma - con la volpe ancora incastrata - nel nostro centro di Bristol", ha dichiarato l'ispettore RSPCA Alan Barnes. A quel punto, i soccorritori hanno usato un lubrificante veterinario per rimuovere delicatamente la testa dalla ruota. Ogni anno l’RSPCA riceve oltre un milione di chiamate per segnalare animali bisognosi di aiuto: nel 2018, circa 24.300 riguardavano le volpi.