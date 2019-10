Il giapponese Keita Yuge è il nuovo campione mondiale della pasta

Lo chef giapponese Keita Yuge è il campione del mondo della pasta 2019. Il cuoco ha trionfato a Parigi, presso il Pavillon Cambon, nel Barilla Pasta World Championship, battendo i migliori chef under 35 del mondo che rappresentavano 14 Paesi. L’atto conclusivo della competizione si è svolto davanti a una platea di oltre 350 ospiti internazionali tra giurati, foodies, media e operatori del settore.

Le "Penne al gorgonzola al profumo giapponese”

Keita Yuge, chef con esperienze in ristoranti di Parigi, Tokyo, Osaka e Yokoama, ha vinto il titolo di Master of Pasta 2019 con la ricetta "Penne al gorgonzola al profumo giapponese". Il piatto è stato giudicato da operatori ed esperti del settore come "la perfetta sintesi tra dieta mediterranea e tradizione culinaria orientale", ed esprime la componente orientale con una salsa alle ostriche e aroma di "Sake, Sansho, Yuzu" giapponese e dall'aggiunta del Sake alla salsa al gorgonzola.

The Art of Pasta

"Sono orgoglioso”, ha commentato lo chef Keita Yuge. “Il mio desiderio è trasmettere alle nuove generazioni tutta la conoscenza e la tecnica che ho appreso in questi anni". Keita Yuge ha ricevuto come premio una scultura originale in bronzo, ispirata alla trafila della pasta. Il tema della competizione, giunta all'ottava edizione, quest’anno era "The Art of Pasta". La scelta della Capitale francese come sede della gara è stata motivata invece dal fatto che la città transalpina al meglio incarnava il tema della competizione per la sua ricchezza di cultura, arte e gastronomia e per il 50esimo anniversario di Barilla in Francia.