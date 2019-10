Ponteggi che cadono, muri che collassano. La struttura dell’Hard Rock Hotel, in costruzione in Canal Street a New Orleans, Louisiana, è parzialmente crollata nella mattinata di sabato 12 ottobre. Un video, realizzato da Michael Dalle-Molle e diffuso da Storyful, ha catturato i momenti in cui avviene l’incidente. In un primo momento sembrava non ci fossero feriti, ma secondo altre fonti ci sarebbero diverse persone coinvolte nel crollo.