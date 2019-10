“Ho detto che ero furioso perché ho capito che hanno ragione, ma non sono ad Hong Kong per manifestare”. Lorenzo Jovanotti ha parlato a Sky TG24 da Hong Kong. Il cantante, che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram due video delle proteste con tanto di intervista ad uno dei manifestanti, si trova in realtà in Asia perché ha in programma una regata, direzione Vietnam, insieme a Giovanni Soldini. (I MOTIVI DELLA PROTESTA - FOTO)

"Mi sono trovato tra le proteste per caso"

“Mi sono trovato per caso e mi sono fermato incuriosito”, ha detto Jovanotti. Che poi commenta: “La situazione è complessa perché la ragione viene inquinata dalla violenza ed è indotta in modo da influenzare l’opinione pubblica. La speranza – prosegue il cantante - è che tutto ciò non continui".

"Incredibile l’organizzazione dei manifestanti"

A colpire maggiormente Jovanotti nei momenti in cui si è ritrovato tra i manifestanti di Hong Kong è stata una particolare caratteristica delle proteste: “Mi ha colpito l’organizzazione attraverso la rete, le chat, è qualcosa di incredibile, impensabile fino a poco tempo fa”. Poi sulla possibilità o meno di fare un giorno un concerto in Cina: “Non sono contrario, anzi…Mi piacerebbe moltissimo, io vorrei fare concerti ovunque, la musica è un mezzo che unisce le persone, non divide mai”.