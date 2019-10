Il 10 ottobre è stata la Giornata mondiale della salute mentale e il principe Harry ha voluto visitare per l'occasione l'Accademia di Nottingham, nell'Inghilterra centrale, accolto dal grande calore di centinaia di allievi.

Benessere emotivo

Durante la visita, Harry ha invitato gli studenti ad avvalersi del sostegno degli insegnanti e li ha spronati ad appoggiarsi gli uni agli altri in quello che spesso è un periodo caratterizzato di entusiasmo ma anche di stress. Il principe già in passato aveva visitato la scuola, in questa occasione si è unito ad una sessione di educazione dei partner EPIC per discutere di salute mentale e benessere emotivo. I partner EPIC svolgono un grande lavoro nelle scuole primarie e secondarie, aiutando bambini e adolescenti a rafforzare l'autostima e a sviluppare capacità di recupero per affrontare la vita reale.

Al fianco dei giovani

Successivamente Harry, al quale è stato presentato un cane da terapia, un bellissimo labrador nero, ha visitato il Community Recording Studio, un'organizzazione benefica che insegna a ragazze e ragazzi capacità cinematografiche e video, dove alcuni giovani stanno sviluppando una Hip Opera che mette in evidenza problemi di salute mentale.