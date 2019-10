Domenica 13 ottobre la Polonia torna al voto per le elezioni parlamentari nelle quali i cittadini dovranno scegliere 460 deputati e 100 senatori. Stando agli ultimi sondaggi, il Partito del diritto e della giustizia (PiS), che ha governato negli ultimi quattro anni, è in vantaggio e ci sono buone possibilità che riesca ad ottenere la maggioranza. Schieramento di destra, guidato da Jarosław Kaczynski, fratello dell'ex presidente Lech Kaczynski, deceduto in un incidente aereo del 2010, il PiS nella legislatura che si sta per concludere ha spinto il Paese su posizioni di forte matrice conservatrice, tanto da essere diventato uno degli esponenti più in vista del gruppo di Visegrad. Alle elezioni del 13 ottobre il candidato premier dello schieramento è il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki, che è a capo del governo dal dicembre del 2017. La principale insidia al suo secondo mandato è costituita dallo schieramento centrista Coalizione civica (KO), che però per poter ottenere i 231 seggi necessari per governare dovrebbe trovare un accordo con i partiti di centro-destra e con quelli di sinistra. Ipotesi che al momento sembra molto remota.

Parlamento fermo da un mese

Intanto il Parlamento di Varsavia è chiuso dallo scorso 11 settembre, quando l'ufficio di presidenza della Camera bassa ha deciso di accogliere la mozione presentata dal PiS di sospendere i lavori fino al 15 ottobre, ossia dopo le elezioni. In quei giorni i parlamentari avrebbero dovuto discutere la sfiducia contro il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro. Il portavoce del PiS, Stanislaw Terleki, ha spiegato che la chiusura è stata invocata per permettere ai deputati di poter fare campagna elettorale nelle loro circoscrizioni. La decisione, però, è stata criticata fortemente da tutti i partiti d’opposizione.

Linea dura sui migranti e salario minimo raddoppiato

Al momento il PiS gode di un grande consenso nel Paese, anche se bisognerà capire se sarà sufficiente per ottenere la maggioranza. Le ragioni di questa fiducia, dopo i primi 4 anni di governo, vanno ricercate nella linea dura attuata nella politica migratoria e in alcune misure che hanno accontentato diverse categorie. Il governo ha infatti raddoppiato il salario minimo e, soprattutto negli ultimi mesi, elargito diversi bonus, anche grazie a un’economia che ha ricominciato a crescere. Alle politiche economiche il partito di Kaczynski ha affiancato una strenua difesa dei valori tradizionali cristiani. Oltre ad aver aumentato in maniera significativa le sovvenzioni pubbliche alla Chiesa cattolica, che attraverso diversi suoi alti prelati si è espressa in favore del governo, il PiS si è anche schierato contro i diritti LGBT e l’aborto. In più occasioni il leader Kaczynski ha dichiarato che l’unica famiglia possibile è quella composta da una donna, un uomo e i loro figli.

Le opposizioni

L’anima della Coalizione civica (KO) è Piattaforma civica (PO), il partito liberal-conservatore fondato dall’attuale Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Allo schieramento si sono uniti i Verdi, i liberali, e altri partiti minori, che proporranno come candidato leader Grzegorz Schetyna. Durante la campagna elettorale la KO ha duramente criticato le riforme giudiziarie e costituzionali messe in atto dal governo, mettendo in guardia i polacchi su una possibile deriva autoritaria. Su posizioni simili anche i socialdemocratici dell’SLD, che richiedono con forza una secolarizzazione dello Stato e la necessità di introdurre una forma di tassazione nei confronti della Chiesa cattolica.

Sondaggi e affluenza record

Secondo gli ultimi sondaggi, il PiS dovrebbe poter contare su circa il 47% dei voti mentre Coalizione civica si fermerebbe al 28. Se dovessero essere confermate queste previsioni KO potrebbe ancora mantenere qualche ambizione di governo purché riesca trovare un accordo con la coalizione di sinistra (data al 12%) e con quella di centro-destra (prevista circa al 6%). Un’eventualità che, viste le grandi differenze evidenziate in campagna elettorale, sembra piuttosto difficile da realizzare. I sondaggisti ricordano anche che al momento gli indecisi si attestano al 6% e che l'affluenza potrebbe raggiungere la cifra record del 78%.

L’appello dei tre ex presidenti

Lo scorso 29 settembre, in vista delle elezioni, tre ex presidenti polacchi, Lech Walesa, Aleksandr Kwasniewski e Bronislaw Komorowski, hanno deciso di lanciare un appello contro i rischi di una deriva autoritaria. "Non sono elezioni normali quelle del 13 ottobre - hanno scritto - decideranno se la Polonia sarà uno stato democratico di diritto o se scivolerà ulteriormente verso una dittatura autoritaria". Ragione per la quale i tre hanno esortato i candidati indipendenti, soprattuto al Senato, a farsi da parte per non disperdere i voti dell'opposizione.