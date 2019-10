Un uomo italiano di 52 anni, Luca Aldrovandi, è stato ucciso a coltellate in Indonesia. La vittima, originaria di Guastalla (Reggio Emilia), da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di Pulau Weh. Il corpo senza vita è stato trovato nell’appartamento del 52enne da un lavoratore del bar che gestiva. I sospetti della polizia di Sabang, racconta Il Resto del Carlino, si sono concentrati su alcuni dipendenti: uno, in particolare, sarebbe stato fermato e a disposizione delle autorità locali per essere interrogato.

L’uomo viveva da anni in Indonesia

Il giornale riporta che la vittima, sposato e con una figlia, lavorava e viveva in Indonesia da ormai molti anni. Oltre al bar, aveva anche dei bungalow per accogliere i turisti. Il cadavere sarebbe stato trovato in un lago di sangue sulla veranda, al piano superiore dell’edificio in cui abitava. L’uomo, aggiunge il giornale, è stato “ferito da alcune coltellate, di cui una - probabilmente quella fatale - che lo ha raggiunto al collo”. Non si esclude che le coltellate siano arrivate dopo un litigio. La scoperta del corpo è avvenuta verso le otto del mattino, piena notte in Italia.

I sospettati

“Le indagini della polizia indonesiana – spiega Il Resto del Carlino – si sono subito concentrate su due collaboratori della vittima”. Uno di questi, il principale sospettato, “alcune ore prima avrebbe chiesto un permesso per tornare nel suo paese natale, a Nord di Sumatra. E dopo il rinvenimento del cadavere, gli agenti lo avrebbero fermato proprio mentre si stava recando in quella località”. Al momento, comunque, non si esclude nessuna ipotesi e la polizia indaga per capire dinamica e movente.