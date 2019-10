A prima vista sembrerebbe l’ennesima corsa di cavalli clandestina in mezzo al traffico. Niente di tutto questo, i tredici pony e cavalli avvistati il 30 settembre su un’autostrada vicino a Dallas, nel Texas, non corrono per vincere ma per paura. Sono infatti usciti dal mezzo che li trasportava intorno alle 7:30 del mattino: il rimorchio del padrone si è aperto per errore liberando gli equini nel bel mezzo della highway a sei corsie. Il video, girato dal residente di Dallas Juan Rosado e diffuso da Storyful, mostra gli animali al galoppo sull’autostrada 35E. “Succede solo in Texas” scherza il guidatore.

Il recupero degli animali

Con l’aiuto dei residenti e del Dipartimento dei Trasporti del Texas, la polizia di Irving è riuscita a restituire al proprietario 11 dei 13 cavalli. Due di loro sono rimasti uccisi dall’impatto con i mezzi che circolavano sull’autostrada. Il traffico è tornato alla normalità un’ora dopo l’incidente.