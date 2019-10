Svezia, ricoverato un uomo a Malmö per sospetto caso di Ebola

Un uomo è stato ricoverato a Malmö in Svezia per un sospetto caso di Ebola. Era rientrato da poco da una località non specificata in cui, però, sembrerebbe fossero stati registrati diversi casi di contagio. I medici, in ogni caso, non si sono sbilanciati, in attesa dei risultati dei test che diranno se effettivamente l'uomo ha contratto la malattia.

Sintomi sospetti

Oltre al recente viaggio in una zona a rischio, a far scattare l'allarme tra i medici sono stati i sintomi del paziente, primo fra tutti la febbre alta. Secondo quanto dichiarato alla Reuters da un portavoce dello Skane University Hospital, però, le probabilità che l'uomo abbia contratto l'Ebola sarebbero molto basse. Anche se tale ipotesi non può essere esclusa, almeno fino all'esito degli esami.

Allerta in Africa orientale

Intanto le autorità dei Paesi dell'Africa orientale e centrale hanno diramato l'allerta perché ritengono che il virus dell'Ebola potrebbe aver valicato i confini della Repubblica Democratica del Congo. Qui, infatti, un focolaio del virus esploso nel 2018 ha ucciso nel giro di un anno oltre duemila persone.