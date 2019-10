Francia, vasto incendio in stabilimento industriale vicino Lione

A distanza di pochi giorni un vasto incendio ha di nuovo colpito la Francia. In periferia, nella banlieu di Lione. Secondo quanto riferito dal "Courrier Picard", le fiamme si sono sviluppate in alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in 'incubatore' di start-up. Lo stabilimento ospita oltre 55 start-up, in gran parte impegnate nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell'e-commerce e del design. Le cause dell'incendio non sono al momento note e non ci sono notizie di feriti.

Il rogo a Rouen, due settimane fa

In Francia non si sono ancora placati timori per l'incendio del 26 settembre scorso nel sito chimico Lubrizol, nel nord-ovest. Il sito è stato classificato "Seveso", dunque, ad alto rischio per la popolazione. Il nome di "Seveso" è legato alla direttiva europea 96/82/CE, che impone il censimento di tutti i siti industriali ad alto rischio, dopo l'incidente, avvenuto il 10 luglio 1976 nell'azienda ICMESA di Meda, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube della diossina TCDD, una sostanza chimica fra le più tossiche. Per il rogo di Rouen la prefettura di Seine-Maritime, ha annunciato che sono 5.253 letonnellate di prodotti chimici andate in fumo. La prefettura ha precisato che "non tutti i prodotti sono pericolosi", ma "questa pericolosità dipende dalla quantità presente, dalla trasformazione delle molecole dopo la combustione e dal modo in cui si è esposti (contatto cutaneo, inalazione, ingestione)".