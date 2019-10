Mentre la Turchia fa sapere che è tutto pronto per l'operazione militare in Siria, gli Stati Uniti precisano che non ci sarà nessun ritiro delle truppe Usa dal Paese. In una conference call con i reporter della Casa Bianca, un funzionario dell'amministrazione Trump ha spiegato che solo “tra 50 e 100 uomini delle forze speciali Usa nel nord della Siria” sono interessati dall’ordine del presidente statunitense. Ieri, dopo una telefonata col leader turco Recep Tayyip Erdogan, la Casa Bianca aveva annunciato la svolta: la Turchia "attuerà presto la sua operazione militare pianificata da tempo nel nord della Siria" e le truppe degli Stati Uniti "non saranno più nelle immediate vicinanze".

Turchia: "Tutte le preparazioni sono state completate"

L'operazione della Turchia potrebbe partire a breve. Oggi, infatti, il ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere via Twitter che "tutte le preparazioni sono state completate per l'operazione" militare nel nord-est della Siria contro le milizie curde dell'Ypg. "La creazione di una zona di sicurezza/corridoio di pace - si legge ancora nel post - è essenziale per la sicurezza dei siriani e la pace e la stabilità della regione. Le forze di sicurezza turche non tollereranno la creazione di un corridoio del terrore ai nostri confini".

“Non c'è nessuna luce verde per un massacro dei curdi”

Il funzionario dell'amministrazione Trump, comunque, ha sottolineato che “non c'è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo è da irresponsabili”. Ha anche aggiunto che “le azione decise dal presidente Trump sono solo mirate a proteggere i nostri soldati”. Il tycoon non vuole metterli in pericolo, ha spiegato il funzionario, e quindi saranno dispiegati in altre basi. Un concetto ribadito anche da Trump. “Ho grande rispetto per le opinioni degli altri e capisco le preoccupazioni. Ma ho fatto campagna per riportare i nostri soldati a casa ed è passato molto tempo. È tempo di farlo”, ha detto il leader Usa rispondendo alle critiche arrivate da molti suoi alleati per la decisione sulla Siria. In particolare, a Trump viene imputato di abbandonare i curdi, sostenuti e armati per anni nella lotta all'Isis, e lasciare campo libero all'invasione di Ankara. “Il Califfato è stato sconfitto al 100%”, ha ribattuto il tycoon. Nelle scorse ore aveva scritto su Twitter: "È il momento per noi di sfilarci da ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali, e di riportare i nostri soldati a casa". L’ipotesi di un ritiro delle truppe Usa era già stata ventilata da Trump lo scorso dicembre e aveva provocato le dimissioni, in segno di protesta, dell'allora segretario alla Difesa Jim Mattis.

