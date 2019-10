I militari cinesi potrebbero intervenire a Hong Kong se la situazione non dovesse migliorare. A dirlo è la governatrice Carrie Lam. In città, intanto, continuano le proteste - partite circa quattro mesi fa, a giugno, dalla contestata legge sulle estradizioni in Cina (poi ritirata) - a favore di riforme democratiche (I MOTIVI). Proteste che si sono intensificate dopo la decisione di vietare le maschere nelle dimostrazioni pubbliche.

Lam: “Nessuna opzione può essere esclusa”

Lam, in una conferenza stampa, ha risposto a una domanda su quale sia il livello di disordine per poter chiedere aiuto a Pechino al fine di riportare la calma a Hong Kong. “Sento fortemente che dovremmo da soli trovare le soluzioni ed è questa anche la posizione del governo centrale. Ma se la situazione dovesse diventare pessima, allora nessuna opzione può essere esclusa se vogliamo che Hong Kong abbia almeno un'altra chance”, ha detto la governatrice. Riguardo all'intervento cinese, ha sottolineato che è previsto dalla Costituzione dell'ex colonia britannica, la Basic Law, ma non ha spiegato a quali condizioni ne farebbe eventualmente ricorso.

Proteste non sono più "movimento pacifico per la democrazia"

Lam ha anche invitato i critici stranieri ad accettare la realtà: le violenti proteste di Hong Kong, ha detto, non sono più "un movimento pacifico per la democrazia". Lam ha parlato anche della nuova legge che vieta di indossare le mascherine a eventi e manifestazioni: ha detto che "è troppo presto" per dire se l'iniziativa abbia raggiunto il suo l'obiettivo oppure no. "Sono sicura che anche voi concorderete che ogni nuova politica o legge abbia bisogno di tempo per essere effettivamente applicata", ha dichiarato. Per ora, solo due persone - uno studente universitario e una donna di 38 anni - sono state formalmente accusate di aver violato la nuova legge, mentre i loro sostenitori sono apparsi in tribunale con il volto coperto. I due, rilasciati su cauzione, devono rispondere della partecipazione a manifestazioni illegali, reato punibile fino a 3 anni di reclusione, e della violazione del divieto sulle mascherine, che comporta la pena massima di un anno di prigione.