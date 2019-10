La Casa Bianca ha dichiarato che la Turchia si appresta a invadere la Siria settentrionale. La notizia arriva in una dichiarazione di Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione, dopo un colloquio telefonico tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump. Le truppe statunitensi, ha fatto sapere la Casa Bianca, "non sosterranno né saranno coinvolte nell'operazione" e "non saranno più nelle immediate vicinanze". Infatti, come confermato da una forza guidata dai curdi e dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, le forze Usa nel nord della Siria hanno avviato il ritiro dalle aree lungo il confine con la Turchia e hanno lasciato le posizioni chiave a Ras al-Ain e Tal Abyad. Ankara invece, ha annunciato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, è decisa a "pulire il confine siriano dai terroristi e assicurare la stabilita' della Turchia".

Ankara: “Lo scopo è il ritorno dei rifugiati siriani alle proprie case”

"Lo scopo di stabilire la zona cuscinetto (in Siria) è quello di garantire i confini della Turchia e il ritorno dei rifugiati siriani alle proprie case", ha fatto sapere la presidenza turca. Tuttavia, secondo il giornalista di Kurdistan24 Barzan Sadiq, che cita fonti delle Forze democratiche siriane (Sdf), il presidente turco "Erdogan mira a deportare la popolazione del nord della Siria e a sconvolgere una regione stabile, rendendola una zona di conflitto e guerra permanente". "Qualsiasi attacco turco ridurrà gli sforzi internazionali per combattere l'Isis", minacciano le fonti citate dal cronista.

La questione curda

A preoccupare, infatti, è anche il destino dei combattenti curdi alleati con gli Stati Uniti nella guerra all'Isis. Nella dichiarazione della Casa Bianca non vengono menzionati, ma per mesi Erdogan ha minacciato di lanciare un assalto militare alle forze curde nel nord della Siria, tra cui sostiene si nascondano numerosi terroristi. I curdi hanno già avvertito che un'invasione militare turca darebbe il via a una forte rinascita dell’Isis. E anche le forze democratiche siriane, in una nota, hanno sottolineato che una mossa del genere invertirebbe anni di operazioni guidate dai curdi con successo per sconfiggere l'Isis e permettere ad alcuni dei suoi leader sopravvissuti di uscire dal nascondiglio. Infine, anche al Congresso Usa sia repubblicani che democratici hanno messo in guardia contro una simile iniziativa che, mettendo in pericolo le forze curde, potrebbe inviare un messaggio preoccupante agli alleati americani in tutto il mondo.

I foreign fighters

Poi c’è la questione dei foreign fighters: la Casa Bianca ora afferma che la Turchia prenderà in custodia quelli catturati dagli Stati Uniti e trattenuti dalle forze curde. L'ambasciatore americano James Jeffrey, inviato del Dipartimento di Stato nella coalizione internazionale anti-Isis, e lo stesso Trump hanno affermato che ci sono circa 2.500 foreign fighters prigionieri, che gli Usa vorrebbero consegnare a Paesi europei, in particolare Francia e Germania.

Il ritiro delle truppe Usa

L’ipotesi di un ritiro delle truppe Usa era già stata ventilata da Trump lo scorso dicembre, ma osteggiata da gran parte della comunità internazionale, secondo cui la mossa avrebbe comportato l'abbandono dei curdi nelle mani dell'esercito turco. L'annuncio aveva provocato le dimissioni, in segno di protesta, dell'allora segretario alla Difesa Jim Mattis, e uno sforzo dell'allora consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton per cercare di proteggere i curdi.

Data ultima modifica 07 ottobre 2019 ore 09:31