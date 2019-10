Tornare dopo aver incontrato un cliente e trovare due cuccioli di orso che sono rimasti chiusi dentro al tuo van. È accaduto a Gatlinburg, in Tennessee, a Jeff Stokely, un addetto ai servizi di sicurezza, che ha pubblicato foto e video sul suo profilo Facebook. Nel filmato - condiviso poi da Storyful - si vedono i due cuccioli che si muovono nella cabina del guidatore e, accidentalmente, suonano anche il clacson, prima di essere liberati e scappare nel bosco circostante.

Sono entrati e hanno bloccato la portiera

Stokely ha spiegato che già quando era in casa del cliente aveva sentito il suono di un clacson, ma aveva pensato semplicemente che il suo furgone stesse bloccando la strada a un’auto. Poi, una volta tornato, al van, ha trovato i due cuccioli di orso. “Avevano aperto la portiera ed erano entrati - ha spiegato Stokely a Storyful - l’hanno chiusa e l'hanno bloccata con la mia chiave interna. Ho dovuto chiamare il mio ufficio per ottenere il codice da tastiera della portiera per sbloccarla e farli uscire".

La liberazione e la fuga nei boschi

Nel video pubblicato da Storyful si sente anche Stokely dire ai cuccioli: “Vi tirerò fuori!”, mentre loro prendono a zampate i vetri del van. Poi, una volta aperte le porte, i due orsetti sono scappati nella zona boscosa lì vicino. La preoccupazione di Stokely e dei proprietari della casa in cui si trovava? Che ci fosse mamma orsa lì vicino che, come dice Stokely nel video, "potrebbe venire fuori da qualche parte" per proteggere i cuccioli.