E' stata soprannominata “il soprano della metropolitana”. È salita agli onori della cronaca dopo che un agente di polizia in servizio nella subway di Los Angeles, aveva diffuso un video in cui la donna si esibiva in un’opera lirica su un binario della Purple Line. Oggi Emily Zamourka, 52enne senzatetto di orgine russa (emigrata negli Stati Uniti 25 anni fa), ha ricevuto un’offerta di registrazione dalla Silver Blue Records, una delle maggiori etichette musicali americane.

La storia di Emily Zamourka: da insegnante di musica a clochard

Costretta a vivere per strada dopo gravi problemi di salute (a causa del costo insostenibile della sanità americana), la donna per diversi anni ha lavorato come insegnante di violino e pianoforte. La sua interpretazione di 'O mio babbino caro' dal Gianni Schicchi di Puccini aveva emozionato e commosso. Per Emily sono state avviate due campagne di raccolta fondi che, in pochi giorni, hanno messo insieme 85mila dollari e il Downtown Women's Center di Los Angeles si è offerto di darle un tetto.

La proposta della Silver Blue Records

Tra i milioni di persone che cliccano “mi piace” all’esibizione di Emily su YouTube c’è anche Joel Diamond, capo dell’etichetta Silver Blue Record. La rintraccia e le propone di incidere un brano. Secondo le prime indiscrezioni si dovrebbe intitolare “Paradise” e dovrebbe essere un mix tra musica pop e musica da camera.

Emily: "L'acustica della metropolitana è ottima"

“Canto nella metropolitana perché l'acustica è ottima”, ha spiegato la senzatetto. Inizialmente suonava per strada col violino per arrotondare ciò che guadagnava con le lezioni private di musica. Poi un vandalo le strappa di mano quel suo strumento, lasciapassare per la sopravvivenza, e lo rovina in modo irreparabile. A Emily rimane solo la voce. Ma presto riavrà un violino perché il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha deciso di regalarle un nuovo strumento.