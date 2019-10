C’è chi sostiene che amarsi significhi non tanto guardarsi negli occhi ogni giorno, bensì guardare insieme nella stessa direzione. Avrà pensato a questo Obama postando la foto sul suo account Instagram. Impossibile saperlo. Ciò che è certo è che il messaggio di auguri dedicato alla moglie Michelle in occasione dell’anniversario di matrimonio ha conquistato diversi utenti. Ben 3 milioni in sole 16 ore.

La citazione dei Beatles

“Come dicevano i Beatles, va sempre meglio. Grazie tesoro per questi 27 anni fantastici” recita la didascalia con cui Obama accompagna la foto che ritrae lui e la moglie di schiena mentre, abbracciati, guardano il tramonto. La citazione cui l’ex presidente Usa fa riferimento è “Getting better”, canzone del 1967 contenuta nell’album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Record di like

La foto totalizzerà un record di like? Non è da escludere. Obama infatti ci ha abituati a questo tipo di primati. Un esempio su tutti, quel famoso “4 more years” (altri 4 anni) pubblicato in occasione della elezione al secondo mandato. Anche in quel caso, la foto lo ritraeva abbracciato a Michelle. Era il 2012. Il prossimo anno Trump potrà vantare lo stesso successo? Sia alle urne sia sui social? Staremo a vedere.