Kim Shattuck, morta a 56 anni la frontwoman dei The Muffs

Il mondo della musica piange la morte di Kim Shattuck, cantante dei The Muffs ed ex frontwoman e bassista dei Pixies. L'artista aveva 56 anni e si è arresa dopo una lunga battaglia contro la SLA, durata due anni.

Il messaggio del marito Kevin Sutherland

Kim Shattuck era sposata con Kevin Sutherland, che per celebrarla ha postato sui social network una foto del loro matrimonio, aggiungendo una toccante dichiarazione. “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la SLA durata due anni - ha scritto - sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua musica e noi continueremo a condividere il ricordo del suo spirito fiero e creativo”.

Il cordoglio dei The Muffs

I membri del suo attuale gruppo musicale, i The Muffs, hanno seguito l'esempio di Sutherland e hanno affidato ai social il loro dolore. “Siamo molto addolorati di dover annunciare la morte della nostra compagna di band e cara amica Kim Shattuck. Oltre ad essere un’autrice brillante, una straordinaria chitarrista rock e cantante, Kim era una vera forza della natura", si legge infatti sul loro profilo Facebook. La malattia non aveva fermato Shattuck neanche nella fase di completamento dell'ultimo album fatto con la band: "Mentre stava combattendo contro la SLA Kim ha prodotto il nostro ultimo album, supervisionando ogni parte del disco. È stata la nostra migliore amica e suonare le sue canzoni è un onore. Addio, Kimba. Ti amiamo più di quanto sia possibile esprimere". Gli omaggi a Kim Shattuck dal mondo della musica sono stati numerosissimi: tra questi, ha ricordato la cantante e bassista anche Kay Hanley dei Letters to Cleo e Billie Joe Armstrong dei Green Day.

Chi era Kim Shattuck

Classe 1963, Kim Shattuck è stata una cantante e bassista. Ha fatto parte dei The Pandoras dal 1985 al 1991. Ma il suo nome si lega soprattutto all'esperienza dei The Muffs, band cardine del punk californiano, il cui ultimo disco uscirà il prossimo 18 ottobre. Ha anche avuto un'esperienza con i Pixies nel 2013, dove ha sostituito Kim Deal. Al termine di un tour non fu però riconfermata a causa del suo forte temperamento.