Robert De Niro è stato denunciato da una sua ex assistente per molestie sessuali e discriminazione. Secondo quanto riporta il sito di gossip TMZ, la 25enne Graham Chase Robinson avrebbe raccontato di aver subito insulti e comportamenti inadeguati da parte dell'attore, che l'ha assunta nel 2008. Secondo la ragazza, De Niro le si rivolgeva in modo violento, chiamandola “puttana” o “mocciosa”. Inoltre - stando alla denuncia - l’attore sarebbe stato spesso ubriaco e si sarebbe sfogato con lei. La venticinquenne lamenta poi che l’attore non avrebbe impedito ai propri amici di schiaffeggiarle il sedere.

Accuse reciproche

De Niro è stato il primo a denunciare la Robinson, lo scorso agosto, accusandola di aver guardato 55 episodi della serie televisiva “Friends” in soli 4 giorni e di aver usato la carta di credito dell’azienda per pranzi eleganti. Accuse e denunce reciproche quindi: se infatti Robinson ha citato in giudizio De Niro con l’accusa di molestie, l’attore ha fatto causa alla ex assistente per 6 milioni di dollari, accusandola, tra le altre cose, di appropriazione indebita.