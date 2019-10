Hong Kong, verso il bando delle mascherine ai cortei

Bavagli neri, occhiali da sole, maschere antigas, di Picasso o di "V per Vendetta". Strumenti utilizzati dai manifestanti di Hong Kong per nascondere la propria identità alla polizia. Ecco perché il governo valuta adesso la messa al bando di tutte le maschere durante i cortei, un modo di costringere chi aderisce al movimento pro-democrazia - che organizza proteste da ormai quattro mesi - a venire allo scoperto. Per attuare il divieto, il governo si rifarebbe alla legislazione d'emergenza del 1922, periodo coloniale. Per l'ufficialità si attende comunque un discorso della governatrice Carrie Lam.

La misura dopo gli scontri del 1 ottobre

Le maschere vengono utilizzate da molti manifestanti non solo per impedire l'identificazione, ma per proteggersi dai lacrimogeni. Altri strumenti comunemente impiegati nei cortei sono elmetti da cantiere, per difendersi da colpi e manganelli, e acqua contro gli spray al peperoncino. Dopo i violenti scontri del 1 ottobre, in occasione dei 70 anni della Repubblica popolare cinese (LA PARATA), i parlamentari pro-Pechino hanno iniziato a chiedere l'adozione di leggi speciali che interrompano le proteste. Sulla stessa linea anche gli agenti di polizia, che hanno denunciato "uno scenario simile a una guerra". Il primo ottobre sono state impiegate 1400 cariche di lacrimogeni, un record. In quella occasione è rimasto anche gravemente ferito un giovane manifestante, a cui era stato sparato da un agente (IL VIDEO).