Record di vendita all'asta per un dipinto di Banksy: l'opera "Devolved Parliament" dello street artist è stata acquistata da Sotheby's a Londra per 11,1 milioni di euro. La cifra più alta per l'artista britannico, noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada.

Una Camera dei comuni con scimpanzé

L'opera in questione raffigura, in stile accademico, una Camera dei comuni di Westminster dove i i deputati sono tutti scimpanzé. E' larga quattro metri e mezzo e alta due e mezzo ed il titolo è un gioco di parole: "Devolved Parliament" cioè 'devoluto', con un'allusione a un regresso evolutivo rappresentato dalle scimmie. Fu dipinto nel 2009 ed esposto a Bristol, città natale di Banksy.

Il precedente record

Il precedente record per un'opera di Banksy apparteneva a "Keep it Spotless", che nel 2008 fu venduta da Sotheby's a New York per 1,8 milioni di dollari. "Abbiamo fatto la storia", ha commentato il battitore quando la vendita per Banksy si è chiusa alla cifra record. Un anno fa un'altra opera dello street artist, "Girl with Balloon", fece notizia quando, durante l'asta, davanti ai presenti esterrefatti, l'opera fu distrutta da un tritacarta nascosto nella cornice (IL PERCHE').