Un alce è caduto in una piscina, nel New Hampshire, ed è rimasto in acqua finché non è riuscito a saltare sul bordo e ad allontanarsi dal pericolo. La scena è stata documentato da un video, poi ripreso da Storyful, dal New Hampshire Fish and Game Department. Nelle immagini si vede anche l’intervento di alcuni agenti del corpo forestale che, muniti di corda, hanno provato a far spostare l’animale verso una scala di legno che avevano messo in acqua. L’alce, però, non l'ha utilizzata ed è riuscito a uscire da solo dalla vasca.

L'alce in viaggio durante la stagione dell'accoppiamento

In un post su Facebook, il dipartimento ha spiegato: "Con la stagione dell’accoppiamento delle alci che inizia ad intensificarsi, i maschi si muovono alla ricerca di compagne. Nel suo viaggio, questo giovane maschio è finito per sbaglio in una piscina di Belford", il 2 ottobre. Dan Bergeron, la guardia che ha registrato il video, ha spiegato anche che non si tratta di un episodio così raro, in questa stagione: durante il periodo dell’accoppiamento, infatti, i maschi di alce si spostano lungo grandi distanze e possono quindi perdersi. In particolare, quando sul loro cammino ci sono delle piscine, questi animali "pensano di stare camminando in uno specchio d’acqua e si sorprendono quando ci cadono dentro".