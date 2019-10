Non conviene discutere con i cammelli arrabbiati. L'emiratino Ahmad Salayem l'ha imparato a proprie spese, quando si è rifiutato di condividere con loro un pezzo di pane. Nel video diffuso da Storyful, l'uomo - che in patria si è autoproclamato presentatore televisivo - non fa in tempo a salutare il proprio 'pubblico' sul social TikTok che viene aggredito dai due animali affamati. Fatale l'errore di lasciare il finestrino della macchina aperto. Alla fine, dopo qualche secondo di lotta, Ahmad ha consegnato il cibo ai cammelli, e ha continuato il suo show per i propri follower. Sorpresa nel giardino di casa: gli orsi giocano con l'amaca. VIDEO