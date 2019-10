Attacco in un centro commerciale in Finlandia, un morto e 10 feriti

È di almeno un morto e 10 feriti il bilancio di un attacco che ha avuto luogo in un centro commerciale a Kuopio, città dell'est della Finlandia, probabilmente nei pressi di una scuola. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una sparatoria, come emerso dalle prime informazioni, o di un attacco con un’arma da taglio, come raccontato da alcuni testimoni e come riporta l'Helsinki Times. Il bilancio è stato confermato dalla polizia locale.

Fermata una persona

Una persona sarebbe stata fermata e, stando a quanto riferisce Sky News, sarebbe una delle persone ferite. Il corpo senza vita, invece, "è stato trovato nel perimetro dell'istituto scolastico", riporta un tweet della polizia locale.